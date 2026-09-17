Боевете край стратегическия проток Баб ел Мандеб продължават

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сраженията между подкрепяните от Иран хуси и силите на международно признатото правителство на Йемен продължават край протока Баб ел Мандеб, предаде ДПА, цитирана от БТА.

През нощта боевете са били съсредоточени в западната част на планинската провинция Таиз, която има стратегическо значение за контрола над крайбрежието. Правителствените сили твърдят, че са спрели настъплението на хусите на два фронта с подкрепата на въздушни удари.

Според военни източници десетки бунтовници са били убити или ранени, а дрон на хусите е бил свален близо до протока.

Медиите на хусите съобщиха, че саудитски самолети са атакували цели в провинциите Таиз и Хаджа, включително телекомуникационни кули. Свързаната с бунтовниците телевизия „Ал Масира" твърди, че един цивилен е загинал, а друг е бил ранен при удари в град Абс.

Информацията, разпространена от двете страни, не е потвърдена от независими източници.

Около 67 000 жители на района на Таиз са напуснали домовете си заради боевете, съобщи йеменското правителство. Броят на разселените от началото на месеца се оценява на повече от 125 000 души.

Миналата седмица хусите завзеха западното крайбрежие на Йемен и стратегически разположени острови. Така те получиха практически неограничен достъп до Баб ел Мандеб – ключов морски път, който свързва Червено море с Аденския залив и е част от основния маршрут между Европа и Азия.