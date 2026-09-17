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Фон дер Лайен отива в Скопие, очакват ново предложение за евроинтеграцията

Маринела Величкова, БТА

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Скопие СНИМКА: Pixabay

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Скопие до няколко седмици като част от регионалната си обиколка. Посланикът на ЕС в Северна Македония Михалис Рокас определи предстоящата визита като възможна „решителна стъпка" към започване на преговорите за присъединяване на страната.

Европейският път на Северна Македония остава блокиран заради неизпълненото условие за вписване на българите в конституцията. То е част от преговорната рамка, приета от държавите членки на ЕС и подписана от Скопие през 2022 г. Правителството на Северна Македония настоява за гаранции, че след конституционните промени България няма да поставя нови условия.

Сред обсъжданите от Скопие варианти са конституционни промени с отложено действие, които да влязат в сила едва след приемането на страната в ЕС. Рокас отказа да коментира публично дали подобен подход може да деблокира процеса.

Местни анализатори очакват Фон дер Лайен да пристигне с конкретно предложение, подготвяно при непублични разговори между Брюксел и Скопие. Според тях то може да съдържа гаранции, взаимни ангажименти и срокове, които да позволят постигането на вътрешнополитическо съгласие за конституционните промени.

Досегашната позиция на европейските институции обаче остава непроменена – Северна Македония трябва да впише българите в основния си закон, преди да започне същинските преговори за членство. Същото послание отправиха при посещенията си в Скопие еврокомисарят по разширяването Марта Кос и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Скопие СНИМКА: Pixabay

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