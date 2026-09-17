Задържаха трима в България и Германия за ДДС измама за 15,7 млн. евро

В центъра на разследването са българска двойка

Трима души са задържани в България и Германия при мащабна международна операция на Европейската прокуратура срещу предполагаема ДДС измама за над 15,7 млн. евро, свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия. Акцията е проведена едновременно в България, Германия, Австрия и Кипър.

Двама от заподозрените са задържани в България, а четвърти е арестуван в Германия. Според разследването схемата е била организирана чрез трансгранична мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър и Германия.

В центъра на разследването са българска двойка, за която се предполага, че е организирала и контролирала дружествата, използвани за осъществяване на схемата. Разследващите смятат, че чрез тях е бил прилаган неправомерно специалният режим за облагане с ДДС, известен като „режим на маржа".

При него данъкът върху добавената стойност се начислява само върху печалбата на продавача – разликата между покупната и продажната цена, а не върху цялата стойност на стоката. Режимът е предназначен за определени сделки с употребявани стоки. Според разследването обаче той е бил използван неправомерно при продажбата на чисто нови мобилни телефони на германски потребители.

Телефоните преминавали през верига от компании, контролирани от заподозрените, преди да бъдат предложени от германски онлайн търговци. Така се създавало впечатлението, че устройствата отговарят на условията за облагане по режима на маржа. В резултат ДДС се изчислявал само върху печалбата, което позволявало телефоните да бъдат продавани на по-ниски цени и според разследващите да бъдат реализирани значителни незаконни печалби.

В България в операцията са участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите. Разследването е било координирано на европейско ниво, като са предприети действия и в Германия, Австрия и Кипър.

Съдът във Франкфурт е издал заповеди за замразяване на активи на обща стойност около 20,5 млн. евро. Мерките са наложени спрямо двама от заподозрените и две компании, свързани с предполагаемата схема.

При операцията са иззети банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници. Една от компаниите, свързани с разследването, вече е възстановила 3,3 млн. евро.

Европейската прокуратура подчертава, че всички лица, посочени в разследването, се считат за невинни до доказване на противното от компетентния съд.

Случаят е поредното разследване на европейските прокурори, при което се проверява злоупотреба с режима на маржа при търговия с електроника. EPPO вече е разследвала сходни схеми с мобилни телефони, при които нови устройства са били представяни като употребявани, за да се плаща ДДС само върху търговската печалба.