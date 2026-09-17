Канада подкрепя идеята за асоциирано членство в ЕС

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Канадският премиер Марк Карни приветства предложението Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА. В реч пред Европейския парламент в Страсбург той заяви, че голямо мнозинство от канадците подкрепят много по-тесни връзки с Европа.

„Европа и Канада са силни поотделно, но са още по-силни заедно", подчерта Карни. По думите му целта не е създаването на нов блок, който да съперничи на великите сили, а изграждането на колективна устойчивост и защита на отворените пазари, суверенитета, демокрацията и върховенството на закона.

Канада предлага по-дълбоко сътрудничество с ЕС в областта на критичните суровини, отбранителната промишленост, изкуствения интелект, компютърните технологии, енергийната сигурност, космоса, платежните системи и цифровата търговия.

Идеята за асоциирано членство беше представена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Предложението предстои да бъде конкретизирано и да получи одобрението на държавите членки.

Американският президент Доналд Тръмп нарече инициативата „смехотворна" и предупреди, че може да наложи тежки мита на Европа, ако я определи като враждебен акт. Европейската комисия отговори, че засилването на партньорството с Канада не е насочено срещу никого.