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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23578451 www.24chasa.bg

Сърбия откри фабрика за израелски дронове

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Александър Вучич

Фабрика за сглобяване на израелски дронове беше открита в Сърбия, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Предприятието ще осигури работа на около 100 души и ще произвежда техника за сръбската армия и въоръжените сили на други държави.

„Плановете ни са огромни", заяви президентът Александър Вучич, който присъства на откриването. По думите му в партньорство с израелски компании в Сърбия могат да бъдат изградени поне още три фабрики.

През април Белград обяви споразумение за производство на дронове с израелската отбранителна компания „Елбит Системс". Тя ще притежава 51% от новото предприятие, а останалите 49% ще бъдат собственост на сръбската държавна компания „Югоимпорт СДПР".

„Елбит Системс" е сред водещите израелски производители на военно оборудване и от години е критикувана за участието си в израелските военни операции в ивицата Газа и на Западния бряг.

Александър Вучич

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