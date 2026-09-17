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Обвинен за смъртта на Йоргос Мазонакис с часовник за 230 000 евро

Бойка Атанасова, Атина

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Йоргос Мазонакис Снимка: Инстаграм/ georgemazonakis

Собственикът на клиниката, обвинен във връзка със смъртта на Йоргос Мазонакис, от днес е преместен в затвора „Коридалос". При отвеждането му вниманието привлече часовникът на ръката му, чиято стойност се оценява на около 230 000 евро.

Това съобщи на профила си във фейсбук гръцкия журналист Йоргос Сфакианакис. Часовникът е Richard Mille RM 16-02 Automatic Extraflat – изключително рядък модел от най-високия клас на швейцарското часовникарство.

Отличава се с правоъгълен корпус, скелетонизиран механизъм и ултратънък дизайн. Стойността му достига приблизително 230 000 евро, сума, която предизвика силен обществен отзвук и повдигна въпроси за произхода на богатството на собственика на клиниката.

Според разпространена друга информация лечебното заведение е реализирало приходи в размер на около 60 000 евро седмично. Тези твърдения предстои да бъдат проверени в рамките на разследването.

Случаят предизвика огромен интерес в Гърция не само заради обстоятелствата около смъртта на Йоргос Мазонакис, но и заради разкритията за начина на работа на клиниката и демонстрирания от нейните собственици луксозен начин на живот.

Йоргос Мазонакис Снимка: Инстаграм/ georgemazonakis

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