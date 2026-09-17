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Шведският премиер подаде оставка след загубата на изборите

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Премиерът на Швеция Улф Кристершон СНИМКА: Екс/SwedishPM

Шведският премиер Улф Кристершон обяви оставка след загубата на парламентарните избори. Лявата опозиция спечели крехко мнозинство, но въпреки това Кристершон е изпратил писмо до председателя на парламента, в което официално е поискал да бъде освободен от поста.

"Оттук нататък председателят на парламента ще ръководи следващите стъпки по пътя към съставянето на ново правителство. За да може тази работа да започне незабавно, с настоящото моля да бъда освободен от задълженията си като министър-председател", пише Кристершон в социалната мрежа Х.

След оставката парламентът трябва да започне консултации за излъчването на кандидат за премиер.

Премиерът на Швеция Улф Кристершон СНИМКА: Екс/SwedishPM

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