Правителството на Йемен осъди опита на хутите да атакуват Мека

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Йемен остро осъди опита на хутите да атакуват Мека с дрон, който въоръжените сили за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия прехванаха и унищожиха, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения за мюсюлманите град, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

В изявление на кабинета се посочва, че нападението отразява продължаващата ескалация от страна на хутите и нарастващата заплаха за регионалната сигурност, ислямските светини и цивилното население. Правителството изрази пълна солидарност със Саудитска Арабия и потвърди, че сигурността на Двете свещени джамии и безопасността на поклонниците са „червени линии".

По-рано предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен заяви, че е прехванала дрон на хутите южно от Мека, съобщава БТА.

Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви, че това е вторият опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Първият такъв случай беше през юли 2017 г., когато, според коалицията, бе изстреляна балистична ракета.

Коалицията каза още, че сигурността на двете свещени джамии (в Мека и Медина) са червена линия за нея и че тя ще предприеме необходимите действия срещу хутите.

Впоследствие хутите отрекоха да са атакували свещения за мюсюлманите град Мека. Те окачествиха като "лъжа" обвиненията в този смисъл на военната коалиция, водена от Саудитска Арабия.

Правителството също така подкрепи всички законосъобразни и необходими мерки, обявени от Коалицията за подкрепа на легитимността, с цел противодействие на заплахите от страна на хутите и защита на сигурността на Саудитска Арабия.