Опозицията спечели изборите в Швеция

Лявоцентристката опозиция в Швеция печели парламентарните избори с минимална преднина пред управляващия десен блок. След приключването на преброяването партиите около Шведската социалдемократическа работническа партия получават 176 места в 349-местния парламент, докато формациите от управляващия блок на премиера Улф Кристершон печелят 173 мандата, съобщава БТА.

Резултатът отваря пътя за завръщането на лидерката на социалдемократите Магдалена Андершон на премиерския пост. Тя беше министър-председател на Швеция до 2022 г., а през последните четири години партията й беше в опозиция. Предстои обаче да започнат преговорите за съставяне на ново правителство, тъй като опозиционният блок е съставен от няколко партии.

Вотът на 13 септември беше изключително оспорван, като разликата между двата основни блока остана минимална до самия край на преброяването. Според шведската избирателна комисия окончателното разпределение на мандатите се определя след приключването на проверката на всички бюлетини.

Междувременно Улф Кристершон обяви, че ще подаде оставка като премиер, за да даде възможност да започне процедурата по формиране на ново правителство. Лидерът на Умерената коалиционна партия досега не беше коментирал окончателния резултат, но днес потвърди намерението си да освободи поста.

Окончателните резултати от изборите предстои да бъдат официално утвърдени от шведските власти. Междувременно победата на социалдемократите бележи смяна на управленското мнозинство след четири години управление на десния блок.