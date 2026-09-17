Ердоган може да се кандидатира на предсрочните избори през 2028 г.

Главният съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и заместник-председател на Съвета по правни политики към президентството Мехмет Учум посочи конкретна дата за провеждането на следващите парламентарни и президентски избори в Турция. По думите му вотът може да се състои на 16 април 2028 г., съобщи вестник „Хюриет".

Учум заяви, че кандидатът за президент на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) ще бъде нейният лидер Ердоган. Според съветника изборите не трябва да бъдат определяни като „предсрочни", а като „обновяване на изборите".

Датата 16 април има символично значение за Турция, тъй като на този ден през 2017 г. се проведе референдумът, с който беше въведена президентската форма на управление в страната, информира БТА.

„Турция отново има нужда от президента Реджеп Тайип Ердоган", заяви Учум, като добави, че в рамките на настоящата система той ще може да се кандидатира за последен път.

АФП отбелязва, че Ердоган в момента е във втория си петгодишен мандат и вероятно ще се кандидатира за нов мандат чрез предсрочни избори. Това би му позволило да заобиколи конституционното ограничение, което не му дава възможност да се кандидатира за трети мандат, ако завърши пълния си настоящ мандат.

Предложената дата 16 април 2028 г. е около един месец преди теоретичния край на втория петгодишен мандат на Ердоган. По думите на Учум провеждането на нови избори по този начин ще бъде възможно, ако решението за тях бъде подкрепено от 360 от общо 600-те депутати в турското Национално събрание (Меджлиса).