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Чарлз III: Трябва да се вземат мерки срещу ИИ преди да стане твърде късно

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Британският крал Чарлз III СНИМКА: Ройтерс

Необходимо е да се вземат адекватни предпазни мерки срещу изкуствения интелект преди да стане твърде късно. Това заяви, британският крал Чарлз III, който днес предупреди ръководни лица на компании от сферата на изкуствения интелект за „екзистенциалните опасности", които могат да възникнат от попадането на тази технология в неподходящи ръце, предаде Ройтерс.

„Онези, които са създали тези технологии, сега все по-настоятелно предупреждават, че съществува риск изкуственият интелект да развие по-зловещи способности - може би дори да отнема човешки живот". Това каза кралят пред представители на „Енвидиа" (Nvidia), „Гугъл ДийпМайнд" (Google DeepMind), „ОупънЕйАй (OpenAI), „Антропик" (Anthropic) и други компании, информира БТА. 

„В тази връзка, ако мога така да се изразя, изглежда наложително да се обърне сериозно внимание на екзистенциалните опасности, свързани с попадането на подобни технологии в неподходящи ръце и използването им по начини, които биха могли да доведат до катастрофални последици", подчерта той.

„Задачата пред вас не е просто да развивате технологиите, а да гарантирате, че те неизменно ще служат на човечеството, обществото и природата", каза кралят в заключение.

Британският крал Чарлз III СНИМКА: Ройтерс

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