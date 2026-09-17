Принц Хари знаел предварително за скандалната книга на граф Спенсър за майка му Даяна

Принц Хари е знаел предварително за скандалната книга на граф Спенсър за принцеса Даяна, която разгневи крал Чарлз III. В нея братът на Даяна твърди, че Чарлз му е казал, че тя ще бъде „забравена" дни след смъртта си.

Днес стана ясно, че принц Хари е знаел за новите мемоари на граф Спенсър за Даяна, след като ги е обсъждал с чичо си по време на посещението си в имението „Алторп" заедно с Меган преди два месеца, пише "Дейли мейл".

Източник, близък до него, обаче твърди, че той не е чел книгата.

Съобщава се, че херцогът на Съсекс и Чарлз Спенсър са обсъждали книгата, озаглавена „Лебедова песен: Даяна, моята сестра" (Swan Song: Diana, My Sister), по време на престоя му в „Алторп" през юли.

Хари също така направи емоционално посещение до гроба на Даяна, принцесата на Уелс, заедно с Меган, Арчи и Лилибет в имението в Нортхамптъншър, където тя е израснала. Меган сподели в Instagram снимка от трогателната им разходка до мястото, където е положена Даяна, по време на която децата носеха букети с цветя.

Днес кралят влезе в конфликт с граф Спенсър заради скандалното му твърдение, че тогавашният принц на Уелс му е казал: „Бъди спокоен, скоро ще я забравим", по време на разгорещен телефонен разговор само дни след смъртта на Даяна.

Служители от кралския двор остро отбелязаха, че скръбта може да „замъгли разума, да повлияе на преценката и да изкриви спомените", докато според експерти монархът е бесен заради тези твърдения.

Сензационните разкрития на вестник „Дейли Мейл" разделят обществото, като се оформят враждуващи лагери, подкрепящи едната или другата страна.

Снощи видна фигура от висшите кръгове – човек с широко известно име – заяви пред приятели, че граф Спенсър „заслужава да бъде бит с камшик, докато го разкарват из града".

Снощи Бъкингамският дворец предприе изключително необичайна стъпка, като отправи остър и унищожителен отговор на провокативните твърдения за краля. Говорител на кралския двор заяви:

„Макар по принцип да не коментираме книги, Негово Величество си дава сметка, че болката от загубата на брат или сестра може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да изкриви спомените по начин, който остава неразбран от другите, дори и много години след такава загуба."

Този остър отговор се сравнява с прочутата реплика на покойната кралица Елизабет, че „спомените може да се различават" – коментар по повод скандалните твърдения на Хари и Меган в интервюто им с Опра Уинфри, в което те атакуваха кралското семейство.

Бъкингамският дворец излезе с извънредно изявление в отговор, докато приятели на краля настояват, че подобно поведение „просто не е в природата на краля" и че той не би използвал „такъв език" по отношение на Даяна.