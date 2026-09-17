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Намериха самолета на турски бизнесмен, изчезнал преди 4 дни, всички на борда са загинали

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Самолет (Снимката е илюстративна) СНИМКА: Pixabay

Самолет, изчезнал от радарите преди четири дни в Колумбия, е открит разбит в планински район, като всички петима души на борда са загинали, съобщи Анадолската агенция.

Малкият частен самолет „Чесна T206", управляван от турския бизнесмен Мехмет Чанкая, е изчезнал на 13 септември, след като радиовръзката с него внезапно е прекъснала. На борда, освен Чанкая, са се намирали и четирима колумбийски граждани, информира БТА. 

Останките на машината са открити в труднодостъпен планински район на около 2700 метра надморска височина, в община Пуебло Рико, регион Рисаралда. Заради стръмния и пресечен терен спасителните екипи са успели да достигнат до мястото по суша след тридневен преход.

Президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприеля потвърди в публикация в платформата „Екс", че всички хора на борда са загинали, и изказа съболезнования на семействата и близките им.

Самолетът е излетял от летище „Мандинга" в Кондото, регион Чоко, към летище „Гуаймарал" в Богота. След изчезването му в района се е активирал аварийният радиопредавател (ELT), което е помогнало на спасителните служби да установят местоположението на машината.

Мехмет Чанкая е развивал бизнес в туристическия сектор и е бил известен в Турция и с благотворителната си дейност.

Самолет (Снимката е илюстративна) СНИМКА: Pixabay

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