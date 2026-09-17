Румънският президент Никушор Дан предложи евродепутата Зигфрид Мурешан за премиер

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Румънският президент Никушор Дан предложи евродепутата от Национално-либералната партия Зигфрид Мурешан за поста министър-председател на страната, съобщи телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Той уточни, че Мурешан е поискал известно време за размисъл, преди номинацията му да бъде потвърдена.

Никушор Дан посочи, че до момента няма оформено мнозинство в парламента и е решил да предложи варианта, който според него има най-големи шансове.

Номинацията идва след поредна серия от консултации с парламентарно представените партии днес.

Румъния се намира в политическа криза от 5 май, когато правителството на премиера Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие.

Парламентът вече отхвърли една номинация за премиер през юни.