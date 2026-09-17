Рядка чест: Тръмп ще посрещне Си Цзинпин при слизането му от самолета във Вашингтон (Обновена)

Американският президент Доналд Тръмп ще окаже на китайския си колега Си Цзинпин рядката чест да го посрещне в сряда при слизането му от самолета, в началото на държавната визита на китайския лидер във Вашингтон, става ясно от информация, която Франс прес е получила от американски представител.

Церемонията по посрещането с участието на американския президент, който смята да посрещне Си Цзинпин с всички държавни почести, е предвидена във военновъздушната база "Андрюс", където самолетът на китайския президент се очаква да кацне около 16:00 часа местно време (23:00 ч. българско време), посочи източникът.

Изключително рядко се случва Доналд Тръмп, който обикновено очаква своите високопоставени гости направо в Белия дом, да ги посрещне по този начин на пистата. Предишният такъв случай беше посрещането на руския президент Владимир Путин за срещата на върха в Аляска преди малко повече от година, отбелязва АФП.

Междувременно китайският външен министър Ван И заяви в телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че двете страни „трябва добре да се подготвят за следващия етап от контактите на високо равнище в дух на равнопоставеност, уважение и взаимност", съобщи китайското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

Контактите между лидерите на Китай и САЩ са ключови за отношенията между двете страни, заяви Ван И. По думите му двете страни трябва да засилят комуникацията, да развиват сътрудничеството, да преодолеят разногласията и да зачитат взаимно основните си интереси.

Разговорът се състоя седмица преди очакваното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че срещата между двамата е насрочена за 24 септември.

В официалното съобщение на китайската страна за телефонния разговор не се потвърждава изрично предстояща среща между Си и Тръмп, но се посочва, че Ван и Рубио са „провели задълбочени разговори, съсредоточени върху контактите на високо равнище между двете страни".

Двамата първи дипломати са обсъдили и обстановката в Близкия изток, съобщи китайското външно министерство.

Разговорът се състоя ден след като Ван се срещна в Пекин с иранския външен министър Абас Арагчи. На срещата китайският външен министър прикани Иран и САЩ да бъдат благоразумни и сдържани, да се върнат към временното мирно споразумение, което подписаха през юни, и „да започнат консултации по същество". Той призова също Ормузкият проток отново да бъде отворен.