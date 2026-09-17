Висши военни от САЩ, Израел и 7 арабски държави на тайна среща в Германия

Някои от тези държави не поддържат дипломатически отношения с Израел

Американското Централно командване СЕНТКОМ потвърди пред „Ал-Хура", че висши военни командири от няколко държави са провели миналата седмица среща в Германия на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток.

Американски представител заяви пред телевизията, че „Централното командване е приело миналата седмица военни лидери от осем държави по време на конференция, проведена в Германия". Той добави, че лидерите „са обсъдили възможностите за засилване на сътрудничеството в областта на сигурността в Близкия изток".

СЕНТКОМ не посочи държавите, които са се включили в срещата, нито предостави допълнителни подробности за дневния ред.

Но сайтът Axios твърди, позовавайки се на двама израелски представители, че срещата е била закрита и е била организирана от командващия СЕНТКОМ адмирал Брад Купър, а на нея са присъствали висши военни командири от САЩ, Израел и седем арабски държави.

Според Axios в срещата са участвали началниците на генералните щабове на въоръжените сили на Израел, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт, Катар, Йордания и Египет, както и адмирал Купър.

Сайтът посочи, че срещата не е била официално обявена от никоя от участващите държави и че това е първата среща от този вид, откакто САЩ и Израел влязоха във война с Иран преди повече от шест месеца.

Хермес – начело на приоритетите

Според Axios Купър е успокоил ключовите лидери, че американската армия няма да се оттегли от региона въпреки иранските атаки срещу американски бази и ги е запознал с американския план за разширяване на движението на корабите в пролива Хермес.

Том Уорик, известен американски експерт, старши сътрудник в Atlantic Council и бивш служител на Държавния департамент на САЩ, казва пред „Ал-Хура", че моментът на провеждане на срещата е важен за разбирането на това, което е било обсъждано на нея. Тя се е състояла преди началото на атаките на хутите на 9 септември, тоест преди те да установят контрол над северната част на пролива Баб ал-Мандеб. Това означава, че срещата е била „по-скоро насочена към начините за увеличаване на движението на корабите през пролива Ормуз, което е най-важен приоритет в арабските столици и във Вашингтон".

Според израелския сайт i24, началникът на Генералния щаб на израелската армия Еял Замир представил на участниците израелските операции на различни фронтове.

Американско послание към съюзниците

Според Axios срещата е била рядка възможност за израелски и арабски военни лидери да обменят гледни точки относно войната, особено като се има предвид, че някои от участващите арабски държави не поддържат дипломатически отношения с Израел.

Срещата се провежда и на фона на разширяването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната между Израел и редица арабски държави след подписването на Авраамовите споразумения между Израел, ОАЕ и Бахрейн през септември 2020 г.

След тези споразумения САЩ прехвърлиха Израел от сферата на отговорност на американското командване в Европа ЕВРОКОМ към сферата на СЕНТКОМ, което позволи по-голямо военно сътрудничество между Израел и арабските държави под егидата на Централното командване на САЩ, особено в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана.

Уорик счита, че уверенията на Купър към участващите лидери относно това, че американските сили ще останат в региона, носят по-широко послание към съюзниците.

По време на войната Израел сътрудничеше с ОАЕ и САЩ в отбранителни и настъпателни операции, като разположи системата „Железен купол" в ОАЕ, заедно с персонал за нейното обслужване.

Израелски служители заявиха пред Axios, че Израел е предоставил на ОАЕ и незабавна подкрепа в областта на разузнаването, наблюдението и проучването, като обменът на разузнавателна информация между Израел и други арабски държави в региона се е разширил.

Израелският вестник „Джерусалем пост" и сайтът Axios цитираха източници, според които Израел и Саудитска Арабия, с помощта на СЕНТКОМ, водят преговори относно начините, по които Израел да подкрепи саудитските военни операции срещу хутите, включително предоставяне на помощ в областта на разузнаването, наблюдението и проучването, по подобие на подкрепата, която Израел оказа на ОАЕ.

СЕНТКОМ не потвърди тази информация пред „Ал-Хура", нито коментира дали подкрепата за Саудитска Арабия срещу хутитите е била обсъдена по време на срещата в Германия.

Макар Централното командване да потвърди, че на конференцията е било обсъдено засилването на сътрудничеството в областта на сигурността в Близкия изток, подробностите около дискусиите и заключенията, до които са стигнали участниците, остават неофициални.