Тръмп бесен на ЕС заради Канада, плаши Брюксел със санкции (Обзор)

Дипломати скочиха срещу Урсула заради неочакваната покана към Отава

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че поканата Канада да стане асоцииран член на Европейския съюз би могла да представлява враждебен акт срещу Вашингтон и заплаши да наложи много сериозни мита срещу Брюксел или дори да спре цялата търговия с блока.

“Смешно е, Канада е ужасен търговски партньор. Ако се окаже, че това е злонамерен акт срещу нас, ще наложим сериозни мита на Европа”, закани се той.

Часове по-късно, без директно да се обръща към Тръмп, канадският премиер на практика отхвърли неговите твърдения. В реч пред Европейския парламент в Страсбург той изтъкна, че алиансът с ЕС не е предназначен да бъде съперник на велика сила.

“Ние не търсим власт, за да доминираме

над другите. Напротив, ние се стремим към устойчивост. Така че никой, абсолютно никой да не може да контролира нашите отворени пазари, да накърнява нашия суверенитет, да заплашва нашата териториална цялост или да подкопава нашите свободи, нашите демокрации и нашето правораздаване”, заяви премиерът. Марк Карни и Урсула фон дер Лайен защитиха асоциирането на Канада с ЕС. СНИМКА: РОЙТЕРС

Карни осъди използването на мита като средство за подчиняване на държавите. Той предупреди, че тези действия представляват ерозия на демократичните норми и превръщат търговията в оръжие.

“Финансови механизми са използвани за принуда. Веригите за доставки представляват слаби места, които може да бъдат използвани”, посочи премиерът.

Канадецът изтъкна, че Отава и Брюксел трябва да формират защитен балдахин, под който техните граждани да могат да процъфтяват. Според него идеята страната му да стане асоцииран член на ЕС ще се превърне в пример за другите демокрации и ще бъде алианс, който няма да се определя от това, срещу което се противопоставя, а от това, за което се застъпва - свободата, солидарността, просперитета, устойчивостта.

В сряда шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен подчерта в своята реч за състоянието на ЕС, че решението да обединят сили с Канада не е насочено срещу някого, а за подпомагане на общата им сила.

По думите ѝ ЕС и Канада имат идентично виждане за света, включително по теми, вариращи от изкуствения интелект до климатичните промени и геополитиката.

“Били сме единни по въпросите за Украйна, отбраната, суровините и веригите за доставки. Но преди всичко Европа и Канада вярват еднакво в демокрацията”, заяви тя.

Не всички в Брюксел обаче споделят ентусиазма на Карни и Фон дер Лайен за привличането на Канада като асоцииран член. Оказва се, че официалната покана, която председателката отправи към северноамериканската държава в речта си, е

хванала неподготвени множество европейски дипломати

Те не са били информирани, че Фон дер Лайен ще направи това.

Нещо повече, те твърдят, че предварителната чернова на речта за състоянието на ЕС, която им е била представена, не е съдържала поканата. Поради това дипломатите обвиниха председателката в злоупотреба с власт и подчертаха, че държавите членки трябва да определят какви ще са отношенията с трети на блока страни.

“Изглежда, че Урсула отиде прекалено далеч с тази идея. Всички са положително настроени към Канада и искат да укрепят отношенията, но има голяма несигурност относно това какво има предвид тя под термина “асоциирана страна”, каза анонимен дипломат пред “Дейли мейл”.

Дипломатите обясниха, че в действителност, единственото, на което може да се надява Канада, са по-задълбочени търговски отношения, а не асоциирано членство - което предполага участието в програми на ЕС, за които ще бъде принудена да плаща, по-голяма политическа интеграция и дори право на глас по отношение на правилата на блока.