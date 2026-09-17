Мемоари от брата на Даяна винят Чарлз в безчувственост, той реагира остро (Обзор)

Чарлз Спенсър твърди, че преди погребението на бившата си жена кралят му казал: “Скоро ще я забравим”

Британският крал Чарлз III влезе в остър словесен сблъсък с брата на покойната си бивша съпруга. Повод за разправията са мемоари, написани от граф Спенсър, които имат амбицията да разкажат как точно лейди Даяна се е чувствала в двореца. Книгата трябва да бъде пусната следващата седмица, но няколко копия от нея бяха откраднати при транспортиране в Нидерландия, а откъс се появи в “Дейли мейл”. В него граф Спенсър разказва за тежък конфликт с Чарлз в дните след смъртта на сестра си. Лейди Даяна загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., докато бе преследвана от папараци с любовника си Доди ал Файед. Макар да бе разведена с Чарлз, за нея бе организирано кралско церемониално погребение, в което участваха и децата ѝ. Точно идеята Уилям и Хари, които тогава са на 15 и 12 г., да вървят след ковчега на майка си, сблъсква брата на Даяна с бившия ѝ съпруг.

В публикувания откъс граф Спенсър твърди, че Чарлз го е подложил на “изблик на гняв”, след като казал, че сестра му не би искала принцовете да са в погребалното шествие. Двамата разговаряли по телефона и в един момент бъдещият крал казал: “Бъди сигурен, че скоро ще я забравим”.

Бъкингамският дворец веднага реагира на твърдението, обвиняващо в безчувственост краля, и то с необичайна острота. “Макар по принцип да не коментираме книги, Негово Величество си дава сметка, че болката от загубата на сестра може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да промени спомените по начин, който остава неразбран за другите – дори и много години след такава загуба”, се казва в изявлението му. Би Би Си отбелязва, че тонът напомня за неочаквано твърдия отговор на кралица Елизабет II на обвиненията в расизъм, отправени от принц Хари и съпругата му Меган през 2021 г. Тогава майката на Чарлз отбеляза, че “спомените може да се различават”.

Медийни анализатори предупреждават, че скандалът с книгата на Ърл Спенсър заплашва да измести фокуса от наситената с ангажименти програма на кралското семейство, както го направиха и мемоарите на Хари преди години. Твърди се, че по-малкият син на краля е бил запознат предварително с написаното от вуйчо си. Двамата са се срещали през лятото, преди Хари да реши да се върне със семейството си в Англия.