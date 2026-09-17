Ердоган и Тръмп ще се срещнат в Ню Йорк

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският президент Доналд Тръмп ще имат двустранна среща в Ню Йорк при посещението на Ердоган в града за Общото събрание на ООН, което започва на 22 септември. Това съобщи посланикът на САЩ в Турция, цитиран от онлайн изданието „Хюриет".

Общото събрание, в което ще вземат участие представители на най-високо равнище от 190 държави, тази година ще се проведе под мотото „Възстановяване на сигурността, управление на трансформациите: ООН, която дава решения за всички". Очаква се Ердоган да направи обръщение в първия ден, като е предвидено да бъде четвъртият подред, който ще говори, отбелязва изданието.

Съобщението за срещата между Ердоган и Тръмп идва седмица след среща между турския президент и американския посланик, за която Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция съобщи на 9 септември, без да уточнява обсъдените теми, съобщава БТА.

Последната двустранна среща на Ердоган и Тръмп беше при посещението на американския президент в Анкара за срещата на върха на НАТО, която се проведе в турската столица на 7 и 8 юли 2026 г. Една от основните теми, която двамата лидери обсъдиха, е възможността Турция да придобие военни самолети F-35 чрез премахване на санкциите, заради които това не е възможно. Тогава Доналд Тръмп обяви, че обмисля връщането на Турция в програмата за изтребителите, а Анкара започна преговори с Москва за продажба на руските системи са противоракетна отбрана С-400, заради които беше извадена от нея.