Британски милионер загина при самолетна катастрофа в швейцарските Алпи

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Британски бизнесмен милионер загина при самолетна катастрофа в швейцарските Алпи, отнела живота и на още двама души.

55-годишният Оуайн Дейвис, ръководител на инженерна компания, се е намирал на борда на витлов самолет „Cirrus SR22T", когато машината се е разбила близо до курорта Лойкербад в южния кантон Вале във вторник.

При катастрофата са загинали още двама души, включително един британец, пише "Дейли мейл".

Дейвис, баща на две деца, е описан от своята компания „Amcanu" като „неудържима сила" и „много добър приятел".

Той поема управлението на фирмата, базирана в Бъри Порт (Южен Уелс), през 2000 г., след като тя е основана от баща му Спенсър Дейвис (носител на ордена OBE) през 1975 г.

От компанията заявиха: „Той беше познато лице в производствения цех, неудържима сила, ментор и – за мнозина, прекарали значителна част от професионалния си живот в „Amcanu" – много добър приятел. Преди всичко останало той беше съпруг, баща и дядо."

В изявлението Оуайн е описан още като „ярка личност" – решителен, с волев характер, енергичен, задълбочен и изключително горд човек.

В съобщението се казва още: „Имаше и друга страна на Оуен, за която не всички знаеха. Той обичаше да лети. Оуен беше опитен пилот, а авиацията – истинска негова страст: от техническа и социална гледна точка, както и заради свободата и удоволствието, които тя му носеше.

„Той имаше широк кръг от приятели в авиационната общност и летеше с хеликоптера си винаги, когато се отдадеше възможност.

„Не парадираше с това. Всъщност мнозина, които го познаваха в професионален план, може би никога не са подозирали колко важна е била авиацията за него.

„По време на инцидента Оуен е пътувал като пътник заедно с двама от най-близките си приятели.

„Обстоятелствата около смъртта му са съкрушителни, но летенето беше нещо, което носеше на Оуен огромно щастие през целия му живот.

„Оуен се радваше на възхищение. Беше уважаван. Понякога вдъхваше респект със силния си характер. Беше изключително грижовен човек." „Той беше съпруг, баща, дядо, син, наставник, лидер и приятел... И ще ни липсва повече, отколкото можем да изразим с думи."

От организацията добавиха, че г-н Дейвис е бил „горд уелсец и е владеел уелски език", както и че е бил член на настоятелството на благотворителната организация „Wales Air Ambulance" от 2017 г. насам.

Председателят на настоятелството на организацията, д-р Кайл Жак, заяви, че той е имал „значителен принос към „Wales Air Ambulance" и жизненоважната услуга, която предоставяме".

„Оуен беше ценен колега и приятел, чиято лоялност и щедрост на духа означаваха толкова много за нас. Той ще ни липсва изключително много", добави той.

Преди това Дейвис е работил като кормчия към спасителната служба „Burry Port Lifeboat" в продължение на близо 25 години, съобщиха от организацията.

Официални лица заявиха, че самолетът е излетял от летище „Сион" в долината на Рона и се е разбил в планински склон около десет минути по-късно.

На мястото са пристигнали пожарникари, полиция и спасителни екипи с хеликоптери, но причината за катастрофата остава неизвестна.

В ход е разследване от страна на Швейцарския съвет за безопасност на транспорта, като по случая работят също полицията на кантона Вале и Службата на главния прокурор.

От британското Министерство на външните работи заявиха, че „оказват подкрепа на семействата на двама британски граждани, загинали в Швейцария".

„Мислите ни са със семействата в този труден момент", добавиха оттам.

Синът на г-н Дейвис, Арън, сподели, че семейството е претърпяло „невъобразима загуба", описвайки баща си като човек с „хъс и решителност, който просто не приемаше, че даден проблем е твърде голям, за да бъде решен".

В ход е официалната идентификация на другите две жертви.

На снимка от мястото на катастрофата, разпространена от местната полиция, се виждат останките от самолета по планинския склон.