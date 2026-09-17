„Грийнпийс" обвини Русия, че саботира подаването на електричество към Запорожката АЕЦ

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Международната природозащитна организация „Грийнпийс" обвини Москва в саботаж на подаването към АЕЦ "Запорожие", въпреки че централата е окупирана именно от Русия.

От „Грийнпийс" казаха, че са били открити „сателитни изображения и доказателства", опровергаващи твърденията на Москва, че украински атаки са причинили прекъсване на електрозахранването на най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Запорожката АЕЦ не произвежда електроенергия, откакто през 2022 г. попадна под руска окупация.

„Това е част от мащабна дезинформационна кампания, която Москва води с цел да се обърка обществеността и да се отвлече вниманието от реалните заплахи за сигурността, причинени единствено от незаконна им окупация и войната", заяви Шон Бърни, специалист по ядрени въпроси в „Грийнпийс Украйна", съобщавава БТА.

„Многократното спиране на външното електрозахранване на Запорожката АЕЦ е резултат от руски военни атаки срещу украинската електропреносна мрежа, от операции за саботаж централата и свързаните с нея подстанции", добави Бърни.

Въпреки че шестте реактора на централата са спрени, тя се нуждае от непрекъснато електроподаване за охлаждане на ядреното гориво.

Организацията „Грийнпийс", която е провела съвместно разследване с базираната в Лондон компания „Макензи интелиджънс сървисис", предупреди, че през последните месеци инцидентите, свързани с безопасността на централата, са се увеличили значително.

От 2022 г. Запорожката АЕЦ е оставала без външно електрозахранване общо 26 пъти, като 14 от случаите са регистрирани след февруари тази година.

Последната останала електропроводна линия с напрежение 330 киловолта към централата беше ремонтирана в началото на септември след прекъсване, продължило близо три седмици. През това време необходимото за охлаждането електричество бе осигурявано от дизелови генератори.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за втори път договори прекратяване на огъня в района на Запорожката АЕЦ, за да може да се извършат ремонтните дейности.

През май бе атакувана 750-киловолтовата подстанция „Днепровска", която се намира на украинска територия, на около 100 км от Запорожката АЕЦ. Оттогава подстанцията не функционира. Киев държи Русия отговорна за атаката.

МААЕ заяви, че извършените през юни ремонтни дейности по „Днепровска" са приключили, без повредата да бъде отстранена.

Подстанция „Днепровска" е важна за електрозахранването не само на Запорожката АЕЦ, но и на АЕЦ „Южна Украйна", както и за стабилността на електроенергийната мрежа като цяло.