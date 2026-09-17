Франция планира икономии за 54 млрд. евро в новия бюджет на фона на протестите

Франция планира икономии за 54 млрд. евро в бюджета за 2027 г. на фона на разрастващи се протести в страната. Целта е да спре излизането на бюджетния дефицит извън контрол, заяви днес премиерът Себастиен Льокорню, цитиран от Ройтерс. Във Франция има нарастващи протести и натиск заради високите цени на горивата.

„Това е значителен обрат. Тези икономии ще ограничат значително разходната машина, чиито разходи продължават да нарастват неумолимо всяка година", заяви Лекорню пред в. „Фигаро", цитира БТА.

С наближаването на президентските избори догодина правителството на Льокорню трябва да представи бюджет за 2027 г., който да е насочен към овладяване на дефицита, на фона на нарастващия натиск от пазара на облигации и все по-голямото недоволство на избирателите от повишаващите се разходи за живот.

Френски рибари блокираха достъпа до пристанищата в Южна Франция днес заради високите цени на енергията - най-новото събитие в поредицата от протести. Служители от различни сектори - от енергийния сектор до полицията, стачкуваха във вторник заради проблеми, вариращи от заплатите до цените на горивата.

Кризата с цените на енергията усложнява задачата на правителството да финализира бюджета за 2027 г., който в края на месеца трябва да представи пред силно разделения френски парламент на фона на разпродажби на облигационния пазар, която вдигна лихвите по френските кредити до най-високото им ниво от 2008 година.

Льокорню заяви, че бюджетните ограничения са необходими, за да се овладеят социалните разходи и разходите на местното самоуправление, както и нарастващите разходи по кредитирането.

„Като цяло, ако този бюджет не включваше никакви мерки за икономия, дефицитът за 2027 г. би надхвърлил 6,5 процента от БВП", заяви Льокорню.