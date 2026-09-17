Туск: Русия готви атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна

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Русия планира атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна. Това обяви полският премиер Доналд Туск, позовавайки се на разузнавателни данни.

Плановете на Русия в рамките на войната ѝ срещу Украйна включват "хибридни атаки" с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев, заяви Туск, цитиран от Франс прес.

"Руският план, според оценките на разузнавателните служби, включва хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна, включително Полша", заяви Туск в реч пред парламента, съобщава БТА.

Полският премиер не уточни разузнавателните служби на коя държава има предвид, отбелязва Ройтерс.