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Туск: Русия готви атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна

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Доналд Туск Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Русия планира атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна. Това обяви полският премиер Доналд Туск, позовавайки се на разузнавателни данни. 

Плановете на Русия в рамките на войната ѝ срещу Украйна включват "хибридни атаки" с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев, заяви Туск, цитиран от Франс прес.

"Руският план, според оценките на разузнавателните служби, включва хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна, включително Полша", заяви Туск в реч пред парламента, съобщава БТА.

Полският премиер не уточни разузнавателните служби на коя държава има предвид, отбелязва Ройтерс.

Доналд Туск Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

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