Туск: Русия готви атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна

Русия планира атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна. Това обяви полският премиер Доналд Туск, позовавайки се на разузнавателни данни.
Плановете на Русия в рамките на войната ѝ срещу Украйна включват "хибридни атаки" с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев, заяви Туск, цитиран от Франс прес.
"Руският план, според оценките на разузнавателните служби, включва хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна, включително Полша", заяви Туск в реч пред парламента, съобщава БТА.
Полският премиер не уточни разузнавателните служби на коя държава има предвид, отбелязва Ройтерс.