"Левите" водят в проучванията за изборите в Берлин, партията на Мерц и АзГ изостават

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Германската партия „Левите" отбелязва малка преднина пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц в Берлин и крайнодясната "Алтернатива за Германия.

Това сочат резултатите от анкета, които бяха публикувани три дни преди гласоподавателите да отидат до урните в германската столица, предаде ДПА.

В проучването, изготвено от института „Сивей" (Civey) за в. „Тагесшпигел", крайнолявата партия се класира на първо място с 21%, докато ХДС и крайнодясната „Алтернатива за Германия" (АзГ) получават съответно 20% и 18% от гласовете на респондентите.

Освен в Берлин в неделя местни избори ще се произведат и в провинция Мекленбург-Предна Померания. Постигната преди едва две седмици убедителна победа на АзГ в източната провинция Саксония-Анхалт постави Мерц под засилен натиск.

„Левите", които са наследник на Германската единна социалистическа партия, управлявала бившата Германска демократична република, постоянно имаха малка преднина пред ХДС и АзГ в предизборните анкети в Берлин. Крайнолявата партия сега се стреми след тези избори за първи път да поеме контрола върху кметството на германската столица.

В анкетата на „Сивей" „Зелените" се класират на четвърто място в Берлин с подкрепа от 16%. След тях се нарежда Германската социалдемократическа партия (ГСДП) с 12%, съобщава БТА.

Проучването е проведено между 3 и 17 септември, като част от него е била извършена преди да стане известно, че прокуратурата в Хановер е започнала разследване срещу водещия кандидат на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) Щефан Крах. На 10 септември прокуратурата в Хановер съобщи на пресконференция, че седмица по-рано е започнала разследване срещу Крах по подозрение в корупция, приемане на финансови облаги и злоупотреба със служебно положение.

Популисткият „Алианс на Сахра Вагенкнехт" и подкрепящата бизнеса Свободна демократическа партия остават под 5-процентовия праг, необходима за влизане в берлинския регионален законодателен орган.

Малко вероятно е управляващата в момента в Берлин коалиция на ХДС и ГСДП да разполага с мнозинство след изборите, отбелязва ДПА. Поради това след вота се очаква да се сформира съюз между „Левите", „Зелените" и ГСДП.

Социалдемократите в Мекленбург-Предна Померания се надяват да постигнат изненадващ обрат под ръководството на регионалния премиера Мануела Швезиг и да се класират на първо място, изпреварвайки АзГ.