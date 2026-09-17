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Фицо: Европа е по-близо до война от всякога

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Словашкият премиер Роберт Фицо СНИМКА: Фейсбук/Robert Fico

Европа е по-близо от всякога до избухването на мащабна война, произтичаща от конфликта в Украйна,заяви словашкият министър-председател Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс.

Словашкият премиер, който поддържа добри отношения с Русия, отбеляза, че навлизане на дрон може да задейства клаузата на НАТО за колективна отбрана. Той заяви също, че иска да предотврати въвличането на Словакия във въоръжен конфликт, съобщи БТА. Наскоро Фицо посети и България за среща с премиера Румен Радев.

Очаква се скоро Фицо да посети и Украйна.

Словашкият премиер Роберт Фицо СНИМКА: Фейсбук/Robert Fico

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