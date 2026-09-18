Кралица Елизабет II искала да върне кралската титла на Даяна

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Принц Хари е знаел за подготвяните мемоари

Даяна искала да се откаже от сватбата с Чарлз

Покойната кралица Елизабет II драматично предложила да възстанови кралската титла на принцеса Даяна в деня на нейното погребение. Това твърди граф Чарлз Спенсър в своите мемоари Swan Song: Diana, My Sister, съобщава "Дейли мейл".

Според Спенсър, който е брат на Даяна, предложението било направено малко след смъртта ѝ през 1997 г. Той научил за него от Робърт Фелоус, частния секретар на кралица Елизабет II и негов зет. Двамата пътували с кралския влак към имението Алторп в Нортхемптъншър, където Даяна трябвало да бъде погребана в семейния имот.

Даяна загуби обръщението „Нейно кралско височество" (HRH) след развода си с принц Чарлз през 1996 г. Според Чарлз Спенсър сестра му била „дълбоко наранена" от решението, което той определя като „дребнаво и отмъстително".

В мемоарите си Спенсър разказва, че въпреки че възприел предложението на кралицата като добронамерен жест, той решил да не го приема.

В откъса от мемоарите си Ърл Спенсър твърди, че около месец преди сватбата с принц Чарлз Даяна споделила на баща си, че не може да продължи с плановете за брак.

По думите му баща ѝ обаче ѝ казал, че вече е „невъзможно да се оттегли".

Спенсър твърди още, че ден преди сватбата Чарлз казал на Даяна, че макар да е щастлив, че ще се ожени за нея, той не я обича.

Според мемоарите това се отразило тежко на Даяна. Спенсър пише, че тя била толкова нещастна, че дори обмисляла самоубийство и повече от веднъж шофирала до скалите Бийчи Хед в Източен Съсекс.

Тези твърдения са представени като лични спомени на Ърл Спенсър и не представляват независимо потвърждение на описаните разговори и събития.Сред най-острите твърдения в книгата е и описанието на реакцията на Чарлз след смъртта на Даяна.

Спенсър твърди, че малко след смъртта ѝ Чарлз звучал „безумно въодушевен – като човек, спечелил от лотарията".

Мемоарите са представени от автора като опит да запише собствените си спомени преди 30-годишнината от смъртта на Даяна.

При обявяването на книгата миналия месец Спенсър заяви, че иска да остави собствените си мисли и спомени, „вместо отново да изпитва неудобството да чете мненията на други хора".

Принц Хари е знаел за подготвяните мемоари на своя чичо, но не ги е чел и не е бил запознат с най-скандалните подробности в тях.