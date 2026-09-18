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Лула е с 2% преднина пред Болсонаро преди президентските избори

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Луиз Инасио Лула да Силва Снимка: Снимка: Инстаграм/ lulaoficial

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва води с малка преднина пред сенатор Флавио Болсонаро преди предстоящите президентски избори през октомври, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни от последното проучване на "Датафоля", публикувани вчера, съобщава БТА.

Според данните Лула води с 46% подкрепа срещу 44 на сто за Флавио Болсонаро - син на бившия президент Жаир Болсонаро.

Лула ще спечели 39% на първия тур, сочат прогнозите, а Болсонаро ще има подкрепата на 36 на сто от гласоподавателите. Очаква се Аугусто Кури да получи 6%, Роналдо Каядо - 4 на сто, Ренан Сантос - 3% и Ромеу Зема - 2%.

Предишното проучване показваше резултати 39 на сто за Лула срещу 35 на сто за Болсонаро след първия тур.

Съгласно бразилската избирателна система, ако нито един кандидат не получи над 50% от гласовете на първи тур, се провежда балотаж.

Луиз Инасио Лула да Силва

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