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Нова Зеландия заяви: Не е имало дискусии да ставаме асоцииран член на ЕС

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Новозеландският външен министър Уинстън Питърс Снимка: Уикипедия/ AirflowNZ

"Не е имало дискусии с ЕС Нова Зеландия да става асоцииран член на ЕС". Това заяви говорителят на новозеландския министър на външните работи Уинстън Питърс, цитиран от Ройтерс, след като блокът каза, че обмисля подобно предложение за Канада, съобщава БТА.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза в сряда, че иска да "отвори вратите пред Канада", която да стане първият "асоцииран член" на ЕС в опит да се изградят нови връзки между съюзниците в "открито враждебния свят".

Американският президент Доналд Тръмп заплаши ЕС с мита, ако продължи с предложението към Канада, което той определи като "смешно".

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола вчера каза, че Австралия и Нова Зеландия могат да последват Канада в задълбочаването на връзките с ЕС.

"Не се съмнявам, че ще включим и други страни, които ще дойдат", каза тя в интервю за телевизия "Евронюз".

"Вече го видяхме - както по отношение на законодателството, което приемаме, така и на партньори от цял ​​свят - Австралия, Нова Зеландия са някои примери за това как казват: "Искаме да задълбочим отношенията си (с ЕС)", добави Мецола.

Австралийският министър на търговията Дон Фаръл вчера заяви, че страната му е на "една вълна" с Канада в опитите за задълбочаване на отношенията с ЕС.

Новозеландският външен министър Уинстън Питърс Снимка: Уикипедия/ AirflowNZ

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