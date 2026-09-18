Мицкоски: В Северна Македония има 3000 българи, защо да ги вписваме в Конституцията?

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отново постави под въпрос необходимостта от вписването на българите в Конституцията на страната.

В интервю за Атлантическия съвет Мицкоски се позова на последното преброяване на населението и заяви, че българската общност в Северна Македония наброява около 3000 души.

„Не говорим за 300 000, нито за 3 милиона – говорим за 3000 граждани", заяви македонският премиер.

Вписването на българите сред народите, посочени в Конституцията на Северна Македония, е част от ангажиментите на страната в рамките на европейската ѝ интеграция.

Подходът към членството в Европейския съюз трябва да бъде подход, основан на заслуги, но в нашия случай, тъжно, но истина, това изобщо не е така, заявява премиерът Християн Мицкоски. Той допълва, че по този път Македония се сблъсква и се справя с така наречените двустранни въпроси и не може да продължи напред, въпреки че, по думите му, изпълнява всичко, що се отнася до подхода за членство в Европейския съюз, но основан на заслуги. Според него предишното правителство, без резултати у дома и в опит да остане на власт, е приело още една промяна на Конституцията – нещо, което не може да изпълни, и по този начин е поставило страната в трудна ситуация по отношение на членството в Европейския съюз. Премиерът подчертава, че настоящото правителство се бори да преодолее това, а междувременно работи за развитието на страната.

„За съжаление, ние изпълняваме всичко, що се отнася до подхода, основан на заслуги, но след това винаги се сблъскваме с изкуствено наложени пред нас пречки. Първо беше промяната на конституционното ни име, няма нужда да ви припомням какво се случи по това време. Сега отново имаме допълнително условие – отново промяна на нашата Конституция. И това, което ме тревожи още повече, е фактът, че на практика този процес никога не приключва. Никой не може да ви гарантира, че това е последното. Нашият случай е специален", заявява Мицкоски в интервю за Атлантическия съвет.

По думите му случаят на Македония изобщо не може да се сравнява с институционалния опит на предишните държави, станали членки на Европейския съюз, тъй като страната е започнала процеса дори преди Хърватия – с подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране преди повече от 25 години.

„Заедно с тях станахме страни кандидатки. Заедно с тях получихме първия положителен доклад на Европейската комисия за започване на преговори. За съжаление, оттогава не можем да започнем заради някои изкуствени причини. Трябва да работим заедно с Европейския съюз", подчертава премиерът и допълни, че Македония се намира на същото място, на което е била преди 26 години.

„Тъжно, но вярно, и това е много разочароващо и обезкуражаващо за гражданите на моята страна. Въпреки факта, че те направиха това, което никой друг не е правил в името на европейската интеграция и разширяването, за съжаление ние все още сме във фоайето или, бих казал, в гардеробната – дори не сме във фоайето, и чакаме да ни се отвори прозорец", заявява той.

По повод посланията на председателя на Европейския съвет Антонио Коща да бъде изпълнено договореното през 2022 г. с 27-те държави членки на Европейския съюз, което означава да бъдат одобрени конституционните промени, поискани от България, както и че за Македония няма план Б, Мицкоски заявява, че предишното правителство, заради неспособността си да постигне резултати вътре в страната, се е съгласило на всичко, само за да остане на власт.

„Предишното правителство не успя да постигне резултати у дома и на практика каза: „Ето, дайте ни празен лист хартия, ние ще приемем всичко". И това направиха. Те се ангажираха да променят Конституцията, знаейки факта, че това беше много слабо правителство, без мнозинство от две трети в парламента, съобщава БГНЕС. По това време ние бяхме в опозиция и ги предупреждавахме да не приемат това, защото с приемането на този празен лист хартия ще унищожат процеса на разширяване на Европейския съюз за моята страна. За съжаление, те не бяха достатъчно разумни и приеха всичко", заявява Мицкоски.

„Сред условията отново имаме искане за допълнителна промяна на Конституцията. В нашата Преамбюла имаме изречение, в което се казва, че Македония е държава на македонския народ и на албанците, сърбите, турците, власите, ромите, бошняците... Нашият източен съсед поиска списъкът да бъде продължен с наклонена черта – българите и другите. Сега Преамбюла завършва с „бошняците и другите". Което е нещо много странно, защото сред „другите" са всички граждани на моята страна, сред които е и българската общност. А говорим за общност, която според последните данни от преброяването наброява приблизително 3000 души. Не говорим за 300 000, нито за 3 милиона, нито за 300 милиона – говорим за 3000 граждани. Защо трябва да направим това? Говорим за човешки права. Ако говорим за човешки права: ние сме политици, не сме експерти по човешките права. Като политици можем само да злоупотребим с този въпрос. Съществува институция в Европа, която отговаря за това да преценява дали нечии човешки права са нарушени или не. Тази институция е Европейският съд по правата на човека в Страсбург и Съветът на Европа. Преди няколко месеца Съветът на Европа заяви: прекратяваме постмониторинга и мониторинговата мисия за моята родина, тъй като всички демократични стандарти са изпълнени", каза още премиерът на РСМ.

Според него през последните няколко години Европейският съд по правата на човека в Страсбург се е произнесъл 14 пъти в полза на македонската общност в България, че човешките права на македонската общност, живееща в България, са били нарушени от българските власти, докато, по думите му, няма нито едно такова решение по отношение на българската общност в Македония.

„Имаме резултат 14 срещу нула в полза на македонската общност в България по отношение на българската общност в моята страна. Как можем да обясним и оправдаем, че това искане е част от подхода, основан на заслуги? Защото говорим за заслуги – каква е връзката между заслугите и исканията на местната общност? Отговорът е: няма такава. Мога да разбера правилото на Европейския съюз, основано на единодушието. Това е принцип и вероятно всички държави членки ще бъдат единодушни и ще имат едно и също послание. Но като имаме предвид, че в миналото променихме знамето, Конституцията няколко пъти, конституционното име, и всеки път посланието беше: „Направете това и това е последното, няма да има допълнителни пречки пред вас" – ние слушахме. Но за съжаление, сме на същото място, на което бяхме преди 26 години", каза Мицкоски.

Поради тази причина, посочва той, настоящото правителство има предложение промените да бъдат направени незабавно в парламента, но да влязат в сила с отложено действие, след като бъдат приключени преговорите и когато парламентите на всички държави членки ратифицират договора за присъединяване. „Това е гаранция, че няма да има допълнителни пречки и че това е последното", заявява премиерът Мицкоски.

По отношение на това дали въпреки позицията на Брюксел и държавите от Европейския съюз, които заявяват, че са подписали споразумение с легитимно правителство и че имат действащо споразумение, ще приемат предложението на настоящото правителство, Мицкоски заявява, че работата ще продължи, тъй като, по думите му, това не е въпрос на дневна политика.

„Това е нещо, което отваря пътя към бъдещето на моята страна. Аз не съм такъв тип политик, който би искал да влезе в авантюра без предвидим и обозрим край на тази авантюра. Ние не сме нервни. Развиваме икономиката си: растежът на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие беше 4,3 процента и сме сред първите три държави с най-добър резултат в Европа. Опитваме се да се развиваме въз основа на върховенството на закона, привличането на преки чуждестранни инвестиции, високотехнологичната индустрия, изпълнението на реформаторската програма и Плана за растеж. Може би един ден някой ще си спомни кои са истинските ценности на Де Гаспери, Шуман и Аденауер и може би някой наистина ще говори за подход, основан на заслуги, и този процес на тормоз над моята страна ще приключи. Дотогава ще работим за развитието на страната и ще продължим да търсим решение", подчертава премиерът.

Той допълва, че се опитват да помогнат и да се борят със собствени сили, но в същото време представят пред света това, което определя като истината.

„Разбира се, разговаряме с нашите стратегически партньори и, разбира се, разговаряме с Вашингтон за това предизвикателство. Не виждам нищо проблематично в това. И ще продължим да разговаряме със стратегическите партньори, когато се сблъскваме с предизвикателства. Дали ще бъдем успешни, не знам, но от тази гледна точка вярвам, че ситуацията е съвсем различна в сравнение с преди три години, особено по този въпрос.

Само още една забележка: предишното правителство прие по незаконен начин нещо, което не е в състояние да изпълни. Защото ако приемате условие, за което е необходимо мнозинство от две трети в парламента, а го променяте с обикновено мнозинство, това е незаконна процедура. И за съжаление, те не предадоха само гражданите, но предадоха и самия Европейски съюз. Ние ще се борим за нашата истина и ще представим реалната истина пред света. Не знам дали ще бъдем успешни, но в края на краищата нашата борба не е само наша борба. Защото злоупотребата с принципа на единодушието и прилагането на тормоз от някои държави членки върху страните кандидатки чрез нашия пример може да помогне на други. Защото ако едно изключение се превърне в практика, тогава за какви ценности говорим?", заявява Мицкоски.

"Ние изпълняваме и правим това, което казваме. Когато казваме и обещаваме нещо, се опитваме да го изпълним. Правим това, което казваме – както в живота, така и в политиката, в истинската политика. Не трябва да импровизирате. По-добре е да мълчите, отколкото да импровизирате и да кажете нещо, което не сте в състояние да изпълните. Така че всичко, което казваме и заявяваме, го правим. Имаме план. Сега сме сред държавите от НАТО и съюзниците в НАТО, които изпълняват своите ангажименти и цели, като достигат 3,5 процента до 2035 година за военни разходи, а в допълнение към това – 1,5 процента инвестиции в стратегическа инфраструктура, което означава автомагистрали, железопътни линии, енергопреносни мрежи, които се смятаха за своеобразно тясно място на нашия континент. Затова трябва гордо да кажа, че да, ние сме ангажирани, имаме план и следваме този план, подчерта още той и добави:

"Нашето стратегическо партньорство със Съединените американски щати не възникна изведнъж. То е стратегическо партньорство от десетилетия и е продължение на тази траектория. Ние вярваме, че най-силният ни съюзник са Съединените американски щати. Аз и моето правителство вярваме, че споделяме едни и същи ценности, а в живота, когато избирате партньор, избирате партньор.

Играенето на двойни игри или наличието на двойни стандарти не е нещо, което е желателно за мен лично, нито за моето правителство. Затова заставането рамо до рамо със стратегическите партньори – веднъж избрани – трябва да продължи завинаги. Ако променяме мнението си в зависимост от дневната политика, тогава никой няма да ви вярва и никой няма да има доверие в бъдещото партньорство.

Ние можем само да задълбочим стратегическото си партньорство със Съединените американски щати. Може би сме малка държава, но сме с много добро географско положение в сърцето на Балканите. Може би се намираме на няколко километра от морето, но сме естествен кръстопът на няколко много важни проекта в региона и в Европа като цяло. Затова мисля, че стратегическото ни партньорство със Съединените американски щати ще бъде от полза за всички – не само за двете държави, но и за региона и за Европа".

Премиерът на РСМ е на посещение в Съединените американски щати с правителствена делегация. Според официалната информация от кабинета му той ще има срещи в Сената, Конгреса и Държавния департамент, както и с представители на финансовата институция DFC, държавници и влиятелни мозъчни тръстове. Мицкоски ще участва и в тазгодишната сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.