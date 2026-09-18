Зеленски ще проведе нови разговори със САЩ

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Украинският президент Володимир Зеленски снощи обяви, че скоро ще проведе нови разговори със САЩ, предаде ДПА.

Те ще бъдат фокусирани върху перспективите за мирно споразумение, но и върху енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията, каза Зеленски във вечерното си видео обръщение от Киев.

“Ще има нови пакети помощи за Украйна, по-специално за противовъздушна отбрана”, каза той.

Украинският президент не даде повече подробности за това кога ще бъдат проведени разговорите, нито каза кой ще участва от американска страна, съобщи БТА.

Зеленски ще пътува за срещата на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица.

В началото на септември пратениците на американския президент Доналд Тръмп първо посетиха Москва, а след това Киев.

Но след срещите не се появиха признаци за намиране на изход от войната на Русия срещу нейния съсед, която руският президент Владимир Путин започна през февруари 2022 г.

Москва продължава да поставя условия, които се равняват на капитулация на Украйна, отбелязва ДПА.