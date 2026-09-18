37 души са мъртви в нигерийски арест, задържани са били за незаконен минодобив

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Пак толкова загинаха в началото на месеци при кражба на суров петрол

37 души, арестувани по подозрение за незаконен минодобив, бяха открити мъртви в ареста на нигерийските сили за сигурност вчера, съобщиха официални представители, цитирани от Асошиейтед прес, като заявиха, че причината е предполагаемо огнище на заболяване, предава БТА.

Дауда Шену - един от задържаните - обаче каза пред АП, че 65 арестувани са били затворени в лошо вентилирана килия и предположи, че смъртта може да е настъпила заради задушаване.

Губернаторът на щата Нигер Мохамед Умару Баго, заяви, че 37-те задържани са починали в ареста на Нигерийския корпус за сигурност и гражданска защита (NSCDC) в северния щат Нигер. Той обяви тридневен траур за жертвите, съобщи в изявление неговият говорител Бологи Ибрахим.

Задържаните са били в ареста от вторник и сряда, след като са били заловени и обвинени в незаконен минодобив в щата, заяви ръководителят на NSCDC Суберу Сияка Анивие.

Той добави, че се предполага, че причината за смъртта е заболяване, а телата на починалите ще бъдат изпратени в местна болница за "последващи медицински изследвания и установяване на причините за смъртта".

Шену обаче каза, че задържаните са се опитали да привлекат вниманието на охранителите, като са тропали по вратата на килията.

Полицията в щата Нигер заяви, че е започнала разследване и призова роднините на жертвите да предоставят всяка информация, която би могла да помогне.

Пак толкова души загинаха в началото на месеца в нигерийския щат Ривърс, докато са се опитвали да откраднат суров петрол от товарен кораб, съобщи Асошиейтед прес.

Правозащитната организация "Център за младежка и екологична защита" заяви, че жертвите са източвали суров петрол от "незаконна точка за източване". Според организацията това е довело до излагането им на токсични изпарения под високо налягане и до смъртта им. Много от участниците все още са в неизвестност.