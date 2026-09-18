Тръмп: САЩ може да създадат първата си военна база в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че Съединените щати може да създадат първата си военна база в Полша. Това е значителна промяна спрямо по-ранните намерения на администрацията му да изтегли американски военнослужещи от страната, съобщи "Политико"

По време на първия мандат на Тръмп полското правителство предложи създаването на „Форт Тръмп", за да укрепи отношенията между двете държави и да използва американските военнослужещи като средство за възпиране на съседна Русия. Плановете обаче изглежда постепенно се разпаднаха, след като Тръмп осмиваше НАТО — както и Европа като цяло — заради недостатъчните според него разходи за отбрана.

През май Пентагонът отмени планираното ротационно разполагане на 4000 военнослужещи в Полша след спор между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц заради войната в Иран. По-късно обаче решението беше отменено.

„Благодарение на смелото лидерство на моя приятел, президента на Полша Карол Навроцки, се постига значителен напредък към създаването на военна база на САЩ в Полша", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

„Ако това се случи, местоположението ще бъде обявено много скоро. Това ще бъде историческа стъпка за нашия велик американско-полски съюз", добави той.

Полското посолство не е отговорило на запитване за коментар, а към момента не е ясно докъде са стигнали двете държави в процеса.

Около 10 000 американски военнослужещи са разположени в Полша. Съединените щати поддържат ротационно военно присъствие в страната от 2017 г. и разполагат с две постоянни военни съоръжения, макар че и двете са предназначени да подпомагат по-малки разполагания.

Тръмп представи възможността за създаване на базата на фона на оценка, извършвана от Пентагона, на американските военнослужещи, разположени извън страната. Това е рядко провеждан преглед, който предизвика сериозно безпокойство сред европейските лидери.

Те се опасяват, че могат да загубят американската подкрепа, необходима за противодействие на евентуална руска атака срещу държава членка на НАТО.

В същото време изявлението на Тръмп сигнализира за затопляне на отношенията между Вашингтон и Варшава. През май американският президент обеща да изпрати 5000 американски военнослужещи в Полша, след като Варшава изрази недоволство от отмененото по-рано разполагане.

„Разговорите по този въпрос се водят от месеци", заяви представител на НАТО, който е получил анонимност, за да може да обсъжда чувствителна тема.

По-рано тази седмица Съединените щати предоставиха на Полша военна помощ на стойност 4 млрд. долара. Заместник-министърът на отбраната на Полша Павел Бейда заяви пред полския новинарски канал TVP, че този месец американска делегация, включително ръководителят на политическото направление в Пентагона Елбридж Колби, е посетила страната, за да проучи възможни места за бъдеща база.

Само шест държави в Европа разполагат с постоянни американски военни бази: Германия, Италия, Обединеното кралство, Испания, Турция и Белгия.