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Спират тока в редица райони на Халкидики от 22 до 24 септември

Бойка Атанасова, Атина

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Спират тока в редица райони на Халкидики от 22 до 24 септември СНИМКА: Pixabay

Планирани прекъсвания на електрозахранването ще има в няколко района на Халкидики от 22 до 24 септември заради ремонтни дейности по електропреносната мрежа.

На 22 септември, от 08:30 до 13:00 часа, ток няма да има в квартал Кипуполи в Неа Каликратия и в хотел „Парактио". По същото време електрозахранването ще бъде прекъснато и в Неа Потидеа. Засегнати ще бъдат хотелите „Неа Акти Портес", „Истион", „Портес" и „Касандра Маре", както и селищата Гремия и Варкес.

На 23 септември, от 07:30 до 15:00 часа, без ток ще остане районът след Ормилия до участъка преди Врастама. От 08:30 до 13:00 часа прекъсване е планирано и по главния път от Агиос Мамас до пътния възел при Неа Муданя. То ще засегне и центъра за технически прегледи „Мустáкас", както и фабриката за детски стоки „Бебе Старс".

На 24 септември, от 09:00 до 12:00 часа, електрозахранването ще бъде прекъснато в част от Урануполи. Между 09:00 и 14:00 часа ток няма да има и в Йерисос – от пощата в посока Стратони до участъка преди бензиностанция „Би Пи". Засегнати ще бъдат църквата „Свети Пантелеймон", магазинът за електроуреди „Експерт Елефтерудис", Второ основно училище и закритата спортна зала в Йерисос. В Урануполи е предвидено още едно прекъсване от 12:30 до 14:00 часа.

От електроразпределителното дружество предупреждават, че захранването може да бъде възстановено по-рано от обявеното.

Спират тока в редица райони на Халкидики от 22 до 24 септември СНИМКА: Pixabay

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