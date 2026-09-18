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Еди Рама посети Света гора и пренощува във Ватопедския манастир

Бойка Атанасова, Атина

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Еди Рама КАДЪР: Екс/@Medyanin50Tonu

Албанският премиер Еди Рама посети Света гора далеч от светлините на публичността. Визитата му се определя като събитие с особено символично значение.

Според информация на изданието „Еклисия Онлайн" в сряда, 16 септември, Рама е пристигнал в монашеската република и е посетил Ватопедския манастир, където е пренощувал.

Албанският министър-председател е бил посрещнат от игумена на манастира архимандрит Ефрем и от гражданския управител на Света гора Алкивиадис Стефанис.

По време на престоя си Еди Рама се е запознал с характерната архитектура на светогорските сгради, монашеските традиции и природата в района.

Посещението е преминало без широка публичност и при засилена дискретност, което предизвика допълнителен интерес към присъствието на албанския премиер на Света гора.

Ватопедският манастир е една от най-старите и значими обители на Атон и важен духовен център на православното монашество.

Еди Рама КАДЪР: Екс/@Medyanin50Tonu

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