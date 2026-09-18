60 години затвор в САЩ за сириец, обвинен за изтезания на затворници по времето на президента Асад

Бивш сирийски военнослужещ, обвинен, че е измъчвал затворници по време на бившия президент Башар Асад, беше осъден на 60 години в американски затвор, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Съдът обяви Самир Усман Алшейх за виновен по едно обвинение за заговор за извършване на изтезания и по три обвинения в мъчения, докато е бил начело на печално известния сирийски затвор "Адра" от приблизително 2005 до 2008 г.

"Поведението му е било отвратително, невъобразимо жестоко и почти неописуемо насилствено и брутално", каза федерален съдия в Лос Анджелис, преди да обяви присъдата.

Правозащитни организации и представители на ООН обвиниха сирийското правителство за широкоразпространено насилие в центровете за задържане, включително за изтезания и спорно задържане на хиляди хора, в много случаи без да бъдат информирани семействата им.

Прокуратурата заяви, че Алшейх, опитвайки се да заглуши политическото несъгласие, е изпращал някои затворници в крило на "Адра", където са били държани в малки изолационни килии и са били изтезавани.

Алшейх пристига в САЩ през 2020 г. и кандидатства за гражданство, но прокуратурата заяви, че прикрил участието си в изтезания. Федералните власти го задържаха на международното летище в Лос Анджелис през юли 2024 г.

По време на двуседмичния процес три жертви разказаха за побоите, докато са били окачени на тръби на тавана, и за използването на устройство, което е прегъвало телата им в кръста. Според Министерството на правосъдието на САЩ един човек е свидетелствал, че Алшейх е стъпвал върху устройството с крак.

Други жертви казаха, че "все още чуват писъците на други, които молят за милост".

Прокуратурата поиска присъда от 80 години затвор.

Защитата на Алшейх настоя за петгодишна присъда, отбелязвайки, че той е 74-годишен и има "сериозни медицински и когнитивни заболявания". Те също така заявиха, че е готов да бъде депортиран в Сирия, където ново правителство се опитва да подведе под отговорност служителите по сигурността от ерата на Асад.

През март съдебните заседатели осъдиха Алшейх и за това, че е излъгал американските имиграционни власти, получил е с измама зелена карта и се е опитал да се натурализира като американски гражданин.