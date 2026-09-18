Лекарят от затвора: Беше въпрос на време Мазонакис да си отиде

Двамата лекари, обвинени по делото за смъртта на Йоргос Мазонакис, остават в отделни килии в затвора „Коридалос", докато разследващите проверяват професионалната и финансовата им дейност.

58-годишният лекар е настанен във ВИП крилото, а 56-годишната му съпруга в килията, в която преди прехвърлянето ѝ в затвора в Тива, е била държана Ирини Мурдзукос.

Според информация на телевизия МЕГА обстановката около лекарката е особено тежка, тъй като част от затворничките били почитателки на Йоргос Мазонакис. В затвора е издигнат и плакат с надпис „Завинаги Мазо".

Твърди се, че 56-годишната жена е в лошо психическо състояние и непрекъснато задава въпроси кога може да има свиждания и как близките могат да внасят пари по сметката ѝ.

Съпругът ѝ продължава да поддържа версията, че не е бил в кабинета по време на плазмаферезата и че певецът никога не е бил негов пациент. Пред други затворници той заявил, че не разбира защо е в затвора и че било „въпрос на време Йоргос Мазонакис да си отиде", като добавил: „Въпросът беше при кого ще избухне бомбата."

След задържането си лекарят обяви гладна стачка, но я прекрати 24 часа по-късно и започна да се храни нормално.

Междувременно при проверка във втори кабинет на двамата обвиняеми, намиращ се на улица „Патриарху Йоаким", е била открита сауна. Според криминалния журналист Василис Ламбропулос за подобно съоръжение са необходими специални разрешителни и трябва да бъдат изпълнени изисквания за вентилация, влажност и противопожарна защита. Тъй като не са спазени, е разпоредено сауната да бъде премахната.

Разследващите проучват и кореспонденцията между лекарите и Лекарския съюз. Разследването по случая продължава.