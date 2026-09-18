Рубио се готви за визита в Атина: Суда, Александруполис, миграцията и Турция са сред темите

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се очаква да посети Атина в началото на октомври за разговори по въпросите на отбраната, енергетиката, миграцията и обстановката в Източното Средиземноморие.

Според информация на гръцката телевизия СКАЙ като вероятни дати се обсъждат 6–8 октомври, но те все още не са потвърдени официално от Държавния департамент на САЩ. Подготовката за визитата вече е в напреднал етап.

Основното политическо събитие се очаква да бъде Шестият стратегически диалог между Гърция и Съединените щати. Предвижда се Рубио да разговаря с гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис, а възможна е и среща с премиера Кириакос Мицотакис.

Сред водещите теми ще бъде военното сътрудничество. Особено значение за Вашингтон имат военноморската база в Суда на остров Крит и пристанището в Александруполис, което се превърна във важен логистичен център за САЩ и НАТО. Чрез него се прехвърлят военни товари към Балканите и Източна Европа, без да се използват маршрути през Турция.

Очаква се отделна част от разговорите да бъде посветена на незаконната миграция, охраната на границите, борбата с наркотрафика, контрола на гръцките летища и обмена на информация за лица, заподозрени в терористична дейност. Според СКАЙ Рубио може да бъде придружен от двама високопоставени представители на американското Министерство на вътрешната сигурност.

Енергетиката също ще заеме важно място в дневния ред. САЩ разглеждат Гърция като ключов енергиен център в Югоизточна Европа за доставки на втечнен природен газ, терминали, междусистемни газови връзки и енергийни маршрути към Балканите и Централна Европа. Александруполис има двойно значение – като военен и енергиен център.

Сред международните теми се очаква да бъдат отношенията между Гърция и Турция, напрежението в Източното Средиземноморие, войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток.

Рубио и Герапетритис обсъдиха провеждането на стратегическия диалог още през февруари, но първоначално планираните дати бяха отложени. Посещението на американския заместник държавен секретар Алисън Хукър в Гърция през септември се разглежда като част от подготовката за предстоящата визита.

Посещението на Марко Рубио се очертава като значимо за бъдещето на гръцко-американските отношения и за ролята на Гърция по югоизточния фланг на НАТО. Точните дати обаче предстои да бъдат обявени официално.