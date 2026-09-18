Индонезия си купи самолетоносач, не за изтребители, а за хеликоптери за помощ при бедствия

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Индонезия получи първия си самолетоносач. Закупен е от Италия. Самолетоносачът ще бъде използван за небойни мисии - оказване на помощ при бедствия, става ясно от изявление пред медиите на индонезийските военноморски сили, цитиран от Франс прес.

АФП отбелязва, че най-голямата икономика в Югоизточна Азия се стреми да модернизира остарялото си военно оборудване.

Самолетоносачът "Джузепе Гарибалди", който следващата седмица ще бъде преименуван на "Шривиджая". Началникът на военноморските сили на Индонезия Мухамад Али, обяснил, че ще бъде използван не за изтребители и бойни мисии, а за спасителни операции.

Индонезия "преживява много бедствия", отбеляза той. "Затова наистина се нуждаем от кораб или платформа, способна да превозва голям брой хеликоптери, които да позволяват бързо доставяне на логистично оборудване до изолирани райони", подчертава Али.

Състоянието на самолетоносача "все още е много добро и може да се очаква да бъде използван от индонезийските военноморски сили през следващите 15 до 20 години", добави той.

Корабът, дълъг 180 метра, може да превозва до 18 хеликоптера и да приема до 830 души, уточни в комюнике говорителят на флота Тунгул (АФП отбелязва, че той има само едно име, също като много индонезийци).

Индонезия става втората държава в Югоизточна Азия, която се сдобива със самолетоносач, след Тайланд.

Президентът Прабово Субианто, бивш генерал, избран през 2024 г., работи за модернизация на остарялото военно оборудване на страната и за засилване на отбранителното сътрудничество с други държави, отбелязва Франс прес.

През 2022 г., под ръководството на същия лидер, който тогава беше министър на отбраната, Джакарта подписа договор на стойност 8,1 млрд. долара за придобиване на 42 френски изтребителя "Рафал". Шест самолета бяха доставени през май.

Освен това през 2024 г. Индонезия поръча от френската "Навал груп" две подводници "Скорпен", които трябва да бъдат построени в индонезийска корабостроителница.

През юли индийски представител потвърди, че страната му ще достави на Индонезия ракети с голям обсег.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви през април, че Вашингтон и Джакарта са издигнали сътрудничеството си до нивото на "основно партньорство в областта на отбраната".

Индонезия подписа и договор за сигурност с Австралия през февруари, което отваря пътя към засилено военно сътрудничество.