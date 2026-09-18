КМГ: През периода на 15-ия петгодишен план делът на новите лекарства в Китай ще надхвърли 25% от световния обем

Днес десет държавни ведомства, включително Министерството на промишлеността и информационните технологии и Държавната комисия за развитие и реформи, съвместно публикуваха „15-ия петгодишен план за развитие на фармацевтичната индустрия". Планът предвижда до 2030 г. оперативните приходи на фармацевтичните предприятия над определен мащаб да надхвърлят 3,5 трилиона юана.

Фокусирайки се върху аспекти като мащаб и ефективност на индустрията, развитие, движено от иновациите, укрепване на предприятията и развитие на индустриални клъстери, планът определя целеви показатели за фармацевтичния сектор през периода на 15-ия петгодишен план. Те включват постигане на средногодишен темп на растеж от над 20% и осигуряване на дял от над 25% от общия световен брой.