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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23583456 www.24chasa.bg

КМГ: САЩ върнаха 64 културни ценности на Китай

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 16 и 18 септември Държавното управление за културното наследство на Китай получи съответно във Вашингтон и Ню Йорк две партиди с общо 64 предмета и комплекта културни ценности, произведения на изкуството и палеонтологични фосили. Те бяха предадени от Агенцията за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и прокуратурата на район Манхатън в Ню Йорк.

Сред върнатите предмети са статуя на Буда от северната част на западната стена на пещера №17 в Тиенлуншан, различни скулптури и глинени фигурки, както и фосили на динозаври, риби и динозавърски яйца. Всички те са били иззети от американските правоприлагащи органи в хода на разследвания.

На 14 януари 2009 г. Китай и САЩ за първи път подписаха меморандум за разбирателство за налагане на ограничения върху вноса на определени археологически материали от палеолита до края на династия Тан, както и на скулптури и стенописи на възраст най-малко 250 години.

Въз основа на меморандума САЩ вече няколко пъти успешно връщат китайски културни ценности обратно в Китай.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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