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КМГ: Уан И разговаря по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи, разговаря по телефона на 17 септември с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Двете страни проведоха задълбочена дискусия със специален акцент върху контактите на високо ниво между двете държави.

Уан И заяви, че през последния период отношенията между Китай и САЩ като цяло се развиват по пътя на конструктивна стратегическа стабилност, определен от държавните глави на двете страни. Това отговаря на очакванията на международната общност. Той подчерта, че Китай и САЩ трябва да подготвят следващите срещи на високо равнище в дух на равенство, взаимно уважение и взаимна изгода. Двете страни следва да засилват комуникацията, да разширяват сътрудничеството, да управляват различията и да зачитат основните си интереси. По думите му това ще изпрати положителен сигнал за ангажимента на Китай и САЩ към изграждането на конструктивни и стабилни стратегически отношения и към съвместното насърчаване на мира и развитието в света.

Двете страни също обмениха мнения и по други въпроси като ситуацията в Близкия изток.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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