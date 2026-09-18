КМГ: Уан И разговаря по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи, разговаря по телефона на 17 септември с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Двете страни проведоха задълбочена дискусия със специален акцент върху контактите на високо ниво между двете държави.

Уан И заяви, че през последния период отношенията между Китай и САЩ като цяло се развиват по пътя на конструктивна стратегическа стабилност, определен от държавните глави на двете страни. Това отговаря на очакванията на международната общност. Той подчерта, че Китай и САЩ трябва да подготвят следващите срещи на високо равнище в дух на равенство, взаимно уважение и взаимна изгода. Двете страни следва да засилват комуникацията, да разширяват сътрудничеството, да управляват различията и да зачитат основните си интереси. По думите му това ще изпрати положителен сигнал за ангажимента на Китай и САЩ към изграждането на конструктивни и стабилни стратегически отношения и към съвместното насърчаване на мира и развитието в света.

Двете страни също обмениха мнения и по други въпроси като ситуацията в Близкия изток.