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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23583507 www.24chasa.bg

Китай разширява международното приложение на навигационната система „Бейдоу“

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай ускорява международното разпространение на навигационната система „Бейдоу", като представя нови продукти, технологии и приложения, съобщава КМГ.

Системата вече осигурява покритие в над 200 държави и региона, а свързаните с нея продукти се изнасят в повече от 140 държави и региона. „Бейдоу" е една от четирите глобални спътникови навигационни системи, признати от ООН. В държавите по „Един пояс, един път" приложенията и продуктите на системата заемат 58% от пазара.

Китай преминава от по-широко международно разпространение към задълбочаване на приложенията и изграждане на екосистема около технологията.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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