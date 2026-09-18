Китай разширява международното приложение на навигационната система „Бейдоу“

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Китай ускорява международното разпространение на навигационната система „Бейдоу", като представя нови продукти, технологии и приложения, съобщава КМГ.

Системата вече осигурява покритие в над 200 държави и региона, а свързаните с нея продукти се изнасят в повече от 140 държави и региона. „Бейдоу" е една от четирите глобални спътникови навигационни системи, признати от ООН. В държавите по „Един пояс, един път" приложенията и продуктите на системата заемат 58% от пазара.

Китай преминава от по-широко международно разпространение към задълбочаване на приложенията и изграждане на екосистема около технологията.