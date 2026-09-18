Изследване: Хората в еврозоната очакват инфлация до 3% през следващите 12 месеца

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Инфлацията да се развие до 3 % в следващите 12 месеца очакват потребителите в еврозоната през август. Това сочат данните от проучването на Европейската централна банка (ЕЦБ) за потребителските очаквания, публикувани на сайта на институцията.

Очакванията са се повишили спрямо 2,9 процента през юли.

Медианната оценка за възприеманата инфлацията през последните 12 месеца е останала непроменена на равнище 3,5 процента.

Повишили са се очакванията и за инфлацията след три години – до 2,9 процента от 2,7 процента през юли, както и тези за пет години – до 2,5 процента от 2,4 процента, съобщава БТА.

Несигурността около инфлацията за следващата една година е намаляла, но остава над равнището преди началото на конфликта в Близкия изток.

Потребителите с по-ниски доходи продължават да отчитат по-висока възприемана и очаквана инфлация в сравнение с тези с по-високи доходи. По-младите, на възраст между 18 и 34 години, също продължават да посочват по-ниско усещане за инфлацията и очаквания спрямо по-възрастните.

1% ръст на доходите - толкова номиналния ръст на доходите през следващите 12 месеца очакват анкетираните. За сметка на това очакваният ръст на разходите е на равнище 3,6 процента. Възприеманият ръст на разходите през последните 12 месеца обаче се е повишил до 5,2 процента от 5,1 процента през юли.

Потребителите не са променили очакванията си за икономическия растеж през следващите 12 месеца, които остават на -1,2 процента. Очакваното равнище на безработицата след една година обаче е леко намаляло до 11%.

Домакинствата с най-ниски доходи очакват безработица от 13,4 процента след 12 месеца, докато при тези с най-високи доходи очакването е за 9,4 процента. Възприеманото текущо равнище на безработицата е 10,5 процента.

Потребителите очакват цените на жилищата им да се повишат с 3,4 процента през следващите 12 месеца, а лихвените проценти по ипотечните кредити да останат на равнище от 4,9 процента.

Домакинствата с най-ниски доходи очакват ипотечните лихви да достигнат 5,7 процента след 12 месеца, докато при домакинствата с най-високи доходи очакването е за 4,4 процента.

Нетният дял на домакинствата, които съобщават за затягане на достъпа до кредити през последните 12 месеца, е намалял спрямо юли. Понижил се е и делът на домакинствата, които очакват затягане на кредитните условия през следващите 12 месеца.

Проучването на ЕЦБ се провежда ежемесечно сред около 19 000 пълнолетни потребители в 11 държави от еврозоната.