КМГ: Китай се противопостави на възобновяването на санкциите срещу Иран

Постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун заяви вчера пред Съвета за сигурност, че Китай се противопоставя на принудителното възобновяване на санкциите срещу Иран. Изявлението му бе направено след гласуването на проекторезолюцията за удължаване на мандата на експертната група към Комитета по санкциите срещу Иран.

Фу Цун посочи, че военните действия в Близкия изток продължават, а политическото разрешаване на иранския ядрен въпрос е в задънена улица. По думите му, воден от стремежа към справедливост и поддържане на мира и стабилността в региона, Китай е гласувал против проекторезолюцията.

На 17 септември Съветът за сигурност на ООН не прие внесения от САЩ проект. При гласуването 11 държави го подкрепиха, две гласуваха против, а две се въздържаха. Постоянните членове Русия и Китай гласуваха против, което доведе до отхвърлянето на резолюцията.