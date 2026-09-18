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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23583553 www.24chasa.bg

Излезе монголско издание на кирилица на книга за древнокитайския поет Су Дунпо

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

В Улан Батор беше представено издание на монголски език на кирилица на книга, посветена на известния древнокитайски поет Су Дунпо, съобщава КМГ.

Книгата е преведена съвместно от известни монголски синолози и представя живота, творчеството и философията на един от най-значимите китайски литературни автори. Тя проследява изпълнения с обрати живот на Су Дунпо, неговата поезия и оптимистичния му поглед към света.

През последните години Китай и Монголия редовно организират културни обменни инициативи, включително превод и популяризиране на книги, представяния на нови издания и съвместни четения.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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