Глобалното изложение за цифрова търговия в Ханджоу ще представи развитието на сектора пред света

От 23 до 27 септември в Ханджоу, провинция Джъдзян, ще се проведе петото издание на Глобалното изложение за цифрова търговия, съобщава КМГ. Предишните четири панаира събраха общо над 5000 китайски и чуждестранни предприятия, 87 000 професионални търговски посетители и 627 000 зрители, а над 1200 иновативни продукта бяха представени за първи път – премиери, дебюти и първи изложби. Настоящото издание съвпада с първата година от 15-ия петгодишен план и ще очертае нова перспектива за висококачественото развитие на глобалната цифрова търговия.

За пет години изложението стабилно повишава качеството си всяка година, като всяко издание отбелязва нов пробив. Изданието през 2026 г. ще се отличава с още по-ясно изразен фокус върху изкуствения интелект. Предприятията в областта на ИИ съставляват над една трета от изложителите, а за първи път е обособена „Зоната на токените", която представя на едно място цялата индустриална верига.

Стари приятели и нови участници продължават да се присъединяват към изложението. Сред компаниите от Fortune Global 500, които последователно участват, са Amazon, Tesla, AstraZeneca и Pfizer. Успоредно с това непрекъснато се разширява и международната търговска аудитория. На четвъртото издание на изложението специален чартърен полет за цифрова търговия измина над 3000 километра и докара сто индонезийски търговци в Ханджоу, като бяха постигнати намерения за покупки на стойност 5 милиарда юана. На настоящото издание Малайзия и Унгария са почетни страни гости, а броят на задграничните изложбени делегации вече надхвърля общия брой от всички предишни издания. Близо 40 000 професионални търговски посетители са се регистрирали за участие, от които над 12 000 са международни.

Към момента настоящото издание на изложението за цифрова търговия е установило сътрудничество със 136 чуждестранни търговски асоциации и събира доставки от целия свят. На място ще бъдат организирани над 1300 търговски срещи за свързване, а за първи път ще бъде представен „AI асистент", който ще предоставя интелигентни услуги като свързване на бизнес възможности на цялото изложение. След изложението ще бъде надградена платформата „Дигитална търговия онлайн" и ще бъде създадена „Зала за преговори в облак", които ще предоставят прецизни услуги за свързване на търсене и предлагане на предприятията и да създаде „изложение за цифрова търговия, което никога не затваря".

През последните години цифровата търговия се превърна във важна движеща сила за световния икономически растеж. Китай винаги е бил двигател на реформите, иновациите и развитието на цифровата търговия.

Според данни на Световната търговска организация от 2016 до 2025 г. средногодишният темп на растеж на общия износ и внос на услуги, доставяни по цифров път, в Китай е 11,2%, което е с 1,8 процентни пункта над средното за света.

Що се отнася до изследователската работа, Изложението за цифрова търговия представи първия „Доклад за развитието на цифровата търговия между Китай и Африка". Документът предлага практически насоки за задълбочаване на цифровото сътрудничество между Китай и страните от Африка.

В стремежа си да допринася за изграждането на глобални стандарти изложението представи и „Глобален доклад за развитието на цифровата търговия 2025". За първи път в него се посочва, че през 2024 г. световният износ на цифрови услуги е достигнал 7,23 трилиона щатски долара. Докладът беше публикуван в световен мащаб като официална публикация на институция на ООН, което допълнително засили участието на Китай в глобалното управление на цифровата търговия.

В областта на правната рамка беше публикувана и „Инициативата Ханджоу: Ръководни принципи за правилата на платформите за трансгранична електронна търговия", която се превърна във важна платформа за изграждане на правна система за цифрова търговия с чуждестранен елемент.

През 2025 г. в Джъдзян беше създаден Китайският център за сътрудничество на специалните икономически зони на БРИКС. В рамките на настоящото издание на Изложението за цифрова търговия неговият организационен комитет и центърът ще проведат Диалога Ханджоу на специалните икономически зони на БРИКС 2026. По време на форума ще бъдат представени „Доклад за изследване на сътрудничеството за взаимно доверие и взаимно признаване на електронните подписи в страните от БРИКС", както и план за набиране и обучение на таланти в областта на „AI+" в специалните икономически зони на БРИКС.

В настоящото издание на изложението е потвърдено участието на представители от 132 държави и региона и 40 международни организации. Те ще проведат обсъждания по теми като електронната търговия по Пътя на коприната, трансграничните данни и зелената търговия. Тазгодишното изложение ще вдъхне нов импулс за изграждането на отворена икономика и насърчаването на приобщаваща и всеобхватна икономическа глобализация.