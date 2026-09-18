„Грийнпийс": София е на седма в Европа по достъпност на градския транспорт

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София е на седмо място в Европа по достъпност на обществения транспорт.

Ново проучване на „Грийнпийс" установи, че от 2023 г. насам цените на транспортните услуги са се повишили в 14 европейски столици, като в някои градове ръстът надхвърля 50%, въпреки че в четири други градове общественият транспорт е поевтинял, съобщава Euronews.

Градовете, които заемат най-високите места в Европа по отношение на достъпността, стойността и обхвата на билетите за дългосрочно ползване на обществения транспорт, са Талин, град Люксембург и Валета, които делят първото място. Следват ги Прага на четвърто място, Рим на пето и Атина на шесто. Първата осмица се допълва от София и Виена, които заемат съответно седмо и осмо място.

Общественият транспорт е важен фактор при планирането на градска ваканция, но се оказва, че цените за придвижване са достигнали нов рекорд в половината от европейските столици.

Ново проучване на „Грийнпийс" показва, че цените на билетите за обществен транспорт са се повишили значително в 14 европейски столици през последните три години.

Организацията е проучила 27-те държави-членки на ЕС, както и Обединеното кралство, Швейцария и Норвегия и съответните им столици, и е анализирала достъпността и ценовата достъпност на месечните и годишните билети за обществен транспорт.

Освен това е проучила обхвата на дългосрочните абонаментни карти за обществен транспорт – което включва обхват на региона и какви видове обществен транспорт са включени в цената – както и достъпността, т.е. отстъпките за уязвими групи, и данък добавена стойност (ДДС) върху билетите за обществен транспорт.

„Грийнпийс" призовава националните и местните власти да въведат т.нар. достъпни „климатични билети", които не само биха били от полза за ползвателите на обществен транспорт, но и биха допринесли за намаляване на емисиите от пътния и въздушния транспорт, както и за намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаемите горива.

Цените на обществения транспорт се повишават – но не навсякъде

Лондон, Амстердам и Париж са сред най-популярните градове сред туристите на континента и са известни с високите разходи за живот. Затова не е изненада, че там месечните разходи за обществен транспорт са най-високи.

Лондон оглави класацията с 162 евро на месец, следван от Амстердам (107 евро на месец) и Париж (77 евро на месец).

Междувременно най-рязкото увеличение на цените на дългосрочните билети от 2023 г. насам беше отбелязано в столицата на Кипър – Никозия, където цените са се увеличили с 67%, следвана от Амстердам (+55%), Мадрид (+50%) и Братислава (+32%).

В Берлин и Виена цените скочили съответно с 29 % и 26 %, докато в Копенхаген, Букурещ, Вилнюс, Брюксел и Лондон цените се повишиха с поне 10 % през същия период.

Един от основните фактори, които поддържат цените на билетите за обществен транспорт в ЕС особено високи, е фактът, че те се облагат със средно 11 % ДДС. От 2023 г. насам седем държави също са увеличили ДДС върху билетите за обществен транспорт.

Цените на абонаментните карти за обществен транспорт всъщност са спаднали в четири европейски столици от 2023 г. насам.

Дъблин се представя особено добре в тази категория, като цените там са спаднали с 42,5 %.

Цените в Осло, известен със скъпия си живот, са поевтинели с 11,5 %, докато в Берн са намалели с 6,6 %, а в Будапеща – с 5,8 %.

Цените в 12 други столици са останали на същото ниво от 2023 г. насам.

Макар че още две държави - Испания и Словения въведоха някаква форма на национален билет за обществен транспорт в периода след 2023 г., само осем от 30-те европейски държави понастоящем предлагат безплатен обществен транспорт или достъпни универсални дългосрочни билети.

В тази категория Люксембург, Малта и Словения се представят най-добре, докато Финландия, Гърция и Норвегия заемат последните места по достъпност и наличие на национални билети за транспорт, като освен това прилагат надсредни ставки на ДДС за вътрешния обществен транспорт.