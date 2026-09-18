16-годишен застреля двама ученици във Филипините и се самоуби

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Тийнейджър е застрелял двама ученици във Филипините и рани 8 души, след което се самоубил. Новината съобщава Ройтерс.

Осем души са били ранени, при стрелбата в южната част на страната днес, съобщи кметът на град Банга Албърт Паленсия.

Шестнадесетгодишният нападател е убил двама ученици, съответно на 14 и 17 години.

Четирима от осемте ранени са в критично състояние.

Стрелбата е станала около 13:30 ч. (08:30 ч. българско време) в Националната гимназия в Банга, провинция Южен Котабато, на остров Минданао, предаде Франс прес.

На видеозапис, публикуван във Фейсбук и проверен от Франс прес, се вижда мъж, който изнася от училището дете, изглеждащо ранено, и бърза да го качи в коша на мотоциклет, съобщи БТА.