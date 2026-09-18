ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Димитров обяви състава на България за с...

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23583937 www.24chasa.bg

16-годишен застреля двама ученици във Филипините и се самоуби

1700
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тийнейджърът е убил две деца на 14 и 17 г., след което се е застрелял СНИМКА: Pixabay

Тийнейджър е застрелял двама ученици във Филипините и рани 8 души, след което се самоубил. Новината съобщава Ройтерс.

Осем души са били ранени,  при стрелбата в южната част на страната днес, съобщи кметът на град Банга Албърт Паленсия.

Шестнадесетгодишният нападател е убил двама ученици, съответно на 14 и 17 години.

Четирима от осемте ранени са в критично състояние.

Стрелбата е станала около 13:30 ч. (08:30 ч. българско време) в Националната гимназия в Банга, провинция Южен Котабато, на остров Минданао, предаде Франс прес.

На видеозапис, публикуван във Фейсбук и проверен от Франс прес, се вижда мъж, който изнася от училището дете, изглеждащо ранено, и бърза да го качи в коша на мотоциклет, съобщи БТА.

Тийнейджърът е убил две деца на 14 и 17 г., след което се е застрелял СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание