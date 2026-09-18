Зеленски обяви старт на нова инициатива - Карпатската осморка

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Нова трансрегионална инициатива – "Карпатската осморка" (К8) обяви Володимир Зеленски по време на първата сесия на учредителната среща на върха, на която се събраха осем държави, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Той отбеляза, че това е първата среща на върха в този формат, събираща всички карпатски държави. Тя се провежда в украинската част на Карпатите, в Ивано-Франковска област.

Новата инициатива ще спомогне за разширяването на логистиката, трансграничното икономическо сътрудничество и подкрепата за местните общности.

В групата К8 влизат Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чешката република, Австрия и Сърбия, отбелязва Укринформ.