Фицо се разболя, праща човек от външно за старта на Карпатската осморка

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Премиерът на Словакия Роберт Фицо отмени планираното си пътуване до Украйна. Според официалната информация причината е болест, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Той ще бъде заместван на срещата на високо равнище на Карпатската инициатива от държавния секретар на Министерството на външните работи Марек Ещок, съобщи правителството, цитирано от БТА.

Преосмисляне на подкрепата за Украйна, край на санкциите срещу Русия, повече пари за по-слабо развитите държави от ЕС и сътрудничество в сферите на отбраната, енергетиката и икономиката.

За това си стигнаха ръцете само преди дни у нас премиерът Румен Радев и словашкият му колега Роберт Фицо, който бе на посещение у нас.